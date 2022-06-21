Москва, 21 июня, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Публикация о «кооперативе» президента России Владимира Путина и его друзей — не более чем очередная информационная стряпня, не имеющая никакого отношения к главе государства. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 21 июня журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля попросили прокомментировать «расследование» одного из изданий о том, что некий кооператив якобы зарабатывает деньги для Путина. Утверждается, что десятки компаний составляют неформальное объединение, между членами которого происходит обмен имуществом и услугами.

По словам Пескова, в Кремль действительно поступал запрос от некой группы исследователей.

«Мы им ответили, что это всё ерунда, и, естественно, президент России к этому всему не имеет никакого отношения, похоже на очередную просто стряпню информационную», — сказал Песков.

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