Челябинск, 21 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Челябинской области за 1–15 июня сократилось количество вакансий. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Свободных рабочих мест к 15 июня было зафиксировано 35 049 единиц. При этом на 1 июня их насчитывалось 35 680.

При этом на 1 июня 2021 года вакансий было 40 629, а 2020-го — 23 105. Коэффициент напряжённости на рынке труда с начала июня не изменился и составляет 0,56%.