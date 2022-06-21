Йошкар-Ола, , 13:24 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 21 июня выздоровели с начала пандемии 43 528 жителей республики, за последние сутки выписаны шесть человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 681 случай заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали пять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 20 июня лечение получали 29 пациентов, из них у девяти человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 29 пациентов диагностирована пневмония.