Стокгольм, 21 июня, 2022, 13:32 — ИА Регнум. 21 июня двое полицейских в Сконе (юг Швеции) были приговорены к одному году тюремного заключения каждый. Полицейские, обвиняемые в незаконном лишении свободы, ложном обвинении и нападении, признаны виновными во лжи о том, что невиновный человек в Ландскруне угрожал им. Об этом сообщил телеканал SVT.

(сс) Håkan Dahlström Шведская полиция

«Я впервые приговариваю полицейских к такому длительному тюремному заключению. Это трагедия, потому что подрывает доверие к полиции и судебной системе … Для Швеции как правового общества очень важно, чтобы общественность могла доверять полиции … Это какой-то печальное исключение», — заявил в ходе вынесения приговора главный судья по делу в окружном суде Лунда Тед Адельсверд.

Инцидент, по которому велось дело, зафиксировала камера наблюдения, установленная в холле домовладения пьяного мужчины. Полицейские, которые не знали о видеосъемке, обсуждали, можно ли взять мужчину под стражу из-за сильного алкогольного опьянения, но пришли к выводу, что для этого нет законных оснований. Вместо этого они решили написать в протоколе, что пьяный мужчина им угрожал.

Теперь оба бывших стражей правопорядка не только потеряют год жизни в тюрьме, но и на всю жизнь лишатся права работать в полиции.