Вашингтон, 21 июня, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Президенту США Джо Байдену, который в июле намерен совершить официальный визит в Саудовскую Аравию, следует активнее развивать дипломатические связи с королевством. Только так США смогут противостоять усилению в регионе влияния Китая, об этом пишет Миньсинь Пэй в статье, вышедшей 21 июня в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По его словам, Вашингтону нет смысла возвращаться к тем же уровням военного развертывания в регионе, как и прежде, поскольку Китай вряд ли пойдет на то, чтобы создавать военное присутствие на Ближнем Востоке, не в последнюю очередь потому, что его ключевые партнеры в регионе — Египет, Иран, Ирак, Израиль, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты — являются противниками друг друга. Хотя Иран и Саудовская Аравия, например, готовы вести дела с одними и теми же игроками, ни одна из них не будет поддерживать хорошие отношения со страной, которая развивает прочные отношения в сфере безопасности со своим главным соперником. На этом фоне Китай, вероятно, продолжит использовать дипломатические и экономические инструменты для расширения своего влияния на Ближнем Востоке. Кажется очевидным, что единственный способ противостоять этим усилиям для США — это активизировать свою дипломатические и экономические деятельность.

«Это означает, в первую очередь, отказ от попыток представить стратегическое соперничество Америки с Китаем и Россией как идеологическое соперничество между демократией и автократией. Дело в том, что подавляющее большинство ближневосточных стран являются автократиями. Последнее, что нужно США, — это оттолкнуть их с помощью откровенно идеологической внешней политики, благодаря которой Китай сможет изображать из себя более надежного, поддерживающего и единомышленника», — подчеркнул Пэй.

Наиболее эффективным инструментом Китая для расширения своего геополитического влияния по-прежнему является экономическое взаимодействие. В 2020 году товарооборот между Китаем и странами Ближнего Востока составил $272 млрд. Хотя добиться сопоставимых показателей торговле с Ближним Востоком США в целом нельзя, траектория торговли двух держав с Саудовской Аравией показательна. В то время как торговый оборот Америки с Саудовской Аравией вырос лишь в период с 2000 по 2021 год умеренно— с $20,5 млрд до $24,8 млрд, — товарооборот Китая резко вырос с $3 млрд до $67 млрд.

Что касается технологий, то США, возможно, предоставляют Китаю еще одну возможность. Запад уже давно использует санкции как инструмент наказания «стран-изгоев», примером чего является Иран. Но комплексные технологические и финансовые санкции, введенные против России в связи с войной на Украине, усугубили опасения в странах Ближнего Востока, что они тоже могут стать мишенью.

По мере того, как Китай наращивает свой технологический и инновационный потенциал, он может стать более надежным источником технологий и более безопасным местом для инвестиций. Показательно, что ни одна страна Ближнего Востока не запретила сети 5G китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, несмотря на сильное американское лоббирование.

Хотя аргументы в пользу новой ближневосточной стратегии, ориентированной на дипломатическое и экономическое взаимодействие, веские, любая попытка Байдена реализовать ее встретит серьезное сопротивление. Дружба с диктаторами приведет к обвинениям в лицемерии — последнее, что нужно Байдену за несколько месяцев до промежуточных выборов, на которых его Демократическая партия вряд ли добьется успеха, — а протекционистские настроения в США по-прежнему сильны. Но если Байден представит этот сдвиг как часть более широкой стратегии победы в новой холодной войне с Китаем, у него может появиться шанс.