Кострома, 21 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Свердловский районный суд Костромы удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте бывшего руководителя Костромской межрайонной природоохранной прокуратуры Олега Черпукова в рамках уголовного дела. Об этом на личной странице «ВКонтакте» сообщила костромская общественница Ирина Назарова.

(сс) luctheo Наручники

Пресс-служба Свердловского районного суда не подтвердила, но и не опровергла информацию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, предложив следить за новостями на официальном сайте суда. По словам активистки, бывшего прокурора обвиняют в покровительстве, оказанном незаконным предприятиям по производству древесного угля.