Москва, 21 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Начало недели на рынке нефти выдалось весьма волатильным — котировки 20 июня в моменте опускались к минимумам конца мая $111,50 за баррель, но к концу дня отскочили и даже вышли в небольшой плюс, закрывшись непосредственно над уровнем $114, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Сегодня, 21 июня, восходящий уклон сохраняется — фьючерсы торгуются в шаге от $116, набирая с начала дня 1,3%.

С одной стороны, против роста цен продолжает выступать экономический фактор. Спекуляции на тему возможной рецессии нарастают по мере ужесточения политики мировых Центробанков.

Борьба регуляторов с инфляцией рискует ударить по потребителю, что скажется в том числе на спросе в энергетическом секторе.

С другой стороны, в противовес этим страхам идет дальнейшее улучшение показателей спроса в Китае и США.

Также в немалой степени дорогая нефть держится за счет сокращения мирового предложения на фоне передела цепочки поставок в условиях продолжающегося геополитического конфликта на территории Украины.

К слову, вознамерившись ограничить нефтяные доходы Москвы, Вашингтон начал поиски союзников с целью сдерживания цен на российскую нефть.

Так, потенциал снижения Brent остается ограниченным, причем быки будут господствовать на рынке, пока продолжается конфликт между Россией и Украиной.

При этом не исключены кратковременные провалы котировок на приступах обострения страхов по поводу рецессии. Подобные откаты будут расцениваться как возможность для входа в рынок с новыми покупками.

На ближайшую перспективу ориентировочный диапазон для Brent обозначен уровнями $113-118 за баррель», — предполагает эксперт.

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