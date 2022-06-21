Москва, , 13:20 — REGNUM О блокаде Калининградской области речи не идёт, транзит не попадаюших под санкции товаров нормально функционирует. Об этом 21 июня заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

Маркус Эдерер Bundesministerium für Europa

Эдерер вызван в МИД РФ в связи с решением Литвы о запрете транзита некоторых товаров в Калининградскую область.

Он сообщил, что 20 минут общался с замглавы МИД РФ Александром Грушко, с которым обменялся мнениями по ситуации с транзитом в Калининградскую область через Литву.

«У меня была возможность обозначить чётко позицию ЕС, что о запрете транзита, о блокаде речи не идёт, что транзит товаров, не попадающих под санкции, работает нормально», — сказал Эдерер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство экономического развития Калининградской области опубликовало список товаров, запрещённых к транзиту через Литву.

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