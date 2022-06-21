Абакан, 21 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким военнослужащего Кирилла Чебодаева, погибшего в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 июня в республиканском правительстве.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Кирилл Чебодаев — уроженец Хакасии. Он погиб, защищая жителей Донбасса от неонацистского режима. Герою было 30 лет.

«От имени правительства республики, её жителей и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким, друзьям, сослуживцам Кирилла, всем, кто знал нашего земляка», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Кирилл Чебодаев проходил службу по контракту в воинской части Южно-Сахалинска в звании капитана. Был командиром мотострелкового взвода. Представлен к государственной награде посмертно.

Коновалов заверил, что семье погибшего военнослужащего будет оказана вся необходимая помощь.

Прощание с Кириллом Чебодаевым пройдёт в селе Куйбышево Бейского района.

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