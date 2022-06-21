Москва, 21 июня, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Использование результатов интеллектуальной деятельности в товарах из списка для параллельного импорта не будет признаваться нарушением. Как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 июня такой закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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«Законопроект был разработан с целью защиты российской экономики и граждан в условиях экономических санкций против нашей страны. Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них», — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что ранее уже были приняты изменения в законодательство, согласно которым правительство получило право формировать в 2022 году перечень товаров, в отношении которых могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Согласно документу, не будет считаться нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, а также средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы.