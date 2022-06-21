Нижний Новгород, , 13:18 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 56 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 410 369 человек на утро 21 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

«Красная зона» Дарья Драй © ИА REGNUM

За сутки госпитализирован в ковидные стационары 41 житель области, накануне в больницы попали девять человек.

С начала пандемии в регионе выявили 423 019 случаев заражения коронавирусом, из них пять — за минувшие сутки. 11 560 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19, за минувшие сутки скончались два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 89 жителей региона.