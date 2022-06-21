Москва, , 13:18 — REGNUM Оплату за поставки российского газа можно было бы принимать в наличной валюте. Как передает корреспондент ИА REGNUM об этом заявил замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Валерий Гартунг.

Валерий Гартунг Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

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В соответствии с мартовским указом президента России Владимира Путина, платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

«Президент уже сказал, что покупайте за рубли. Я бы дальше пошел — покупайте за наличную валюту. Пожалуйста, привозите наличную валюту в Газпромбанк, сдавайте ее, берите газ», — сказал депутат.

По словам Гартунга, мера радикальная, но над ней стоит подумать.