Москва, , 13:15 — REGNUM Продажа медали Нобелевской премии для помощи беженцам может только приветствоваться. Об этом 21 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал продажу главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым на аукционе нобелевской медали для помощи украинским беженцам.

«Любой вклад в это может только приветствоваться», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Муратов продал на аукционе в США свою нобелевскую медаль за 103,5 млн долларов. Он заявил, что все деньги от продажи будут направлены в фонд помощи украинским беженцам ЮНИСЕФ.