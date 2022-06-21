Москва, , 13:14 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, упрощающий постановку на налоговый учет самозанятых, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Устанавливается дополнительная возможность стать на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Заявку можно будет направить через портал «Госуслуги».

Ко второму чтению законопроект был доработан. Стать самозанятыми смогут не только граждане РФ и граждане государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но и граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

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