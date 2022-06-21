Москва, 21 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, упрощающий постановку на налоговый учет самозанятых, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Устанавливается дополнительная возможность встать на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Заявку можно будет направить через портал «Госуслуги».

Ко второму чтению законопроект был доработан. Стать самозанятыми смогут не только граждане РФ и граждане государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но и граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).