Госдума позволяет гражданам Украины, ЛДНР регистрироваться как самозанятые
Москва, 21 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, упрощающий постановку на налоговый учет самозанятых, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Госдума
Устанавливается дополнительная возможность встать на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Заявку можно будет направить через портал «Госуслуги».
Ко второму чтению законопроект был доработан. Стать самозанятыми смогут не только граждане РФ и граждане государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но и граждане Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).