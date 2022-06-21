Бузулук, Оренбургская область, , 13:13 — REGNUM В Оренбургской области грузовые железнодорожные вагоны ремонтировались нарушениями. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Грузовые вагоны Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Нарушения выявлены во время проверки транспортной прокуратурой вагонного ремонтном депо Бузулук ООО «Дальневосточная ремонтная компания». Вскрыты факты несоблюдения технологии ремонта железнодорожных грузовых вагонов. Не допущено использование в технологическом процессе непригодных деталей, инструментов, мерительных приборов, выведены из эксплуатации после ремонта девять вагонов.

В адрес руководства транспортного предприятия внесен представление. Кроме этого, в отношении должностных лиц депо возбуждено два административных дела.