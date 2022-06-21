Бузулук, Оренбургская область, 21 июня, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области грузовые железнодорожные вагоны ремонтировались нарушениями. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Грузовые вагоны

Нарушения выявлены во время проверки транспортной прокуратурой вагонного ремонтном депо Бузулук ООО «Дальневосточная ремонтная компания». Вскрыты факты несоблюдения технологии ремонта железнодорожных грузовых вагонов. Не допущено использование в технологическом процессе непригодных деталей, инструментов, мерительных приборов, выведены из эксплуатации после ремонта девять вагонов.

В адрес руководства транспортного предприятия внесен представление. Кроме этого, в отношении должностных лиц депо возбуждено два административных дела.