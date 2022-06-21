Сарапул, Удмуртия, , 13:12 — REGNUM В Удмуртии завершен первый этап проекта рекультивации сарапульского полигона ТБО (твердых бытовых отходов), который был выведен из эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Свалка Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Сейчас площадка полигона выровнена, завершено формирование профиля тела полигона. Затем будет обустраиваться дренажная система.

По словам главы региона Александра Бречалова, реализовать не помешают введенные санкции, поскольку все производители материалов отечественные.

В дальнейшем будет смонтирована система вывода свалочного газа, далее обустроят противофильтрационный слой из уплотненной глины и суглинков — глиняный замок, который будет изолировать вредоносный фильтрат и препятствовать прохождению воды к разлагающимся отходам. После этого площадка будет покрыта слоем плодородного грунта.

В следующем году запланирован засев тела полигона травой.

ИА REGNUM напоминает, рекультивация полигона в Сарапуле стартовала в 2021 году в рамках национального проекта «Экология». Площадь свалки составляет около 14 гектаров. Стоимость работ по рекультивации оценивается в 167,7 млн рублей из средств федерального, республиканского и местного бюджетов.