Минск, 21 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В направлении снятия ограничений на поставки продовольствия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) считает необходимым работать Белоруссия. Об этом 21 июня заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе в Минске.

Официальный сайт правительства России Роман Головченко

«Есть узкие места, которые связаны с существующими национальными ограничительными мерами в области продовольственных товаров, которые нарушают принципы свободной конкуренции и свободного движения на рынке товаров. Поэтому будем дальше работать в этом направлении, чтобы снять оставшиеся проблемные вопросы», — приводит его слова ТАСС.

Также Головченко добавил, что белорусские власти считают, что в рамках ЕАЭС целесообразно создавать корпорации для того, чтобы вести совместное производство продукции.

«Пусть он (пилотный проект — ред.) будет иметь некий имиджевый характер. Но это важно, это будет одним из первых образцов так называемого товара ЕАЭС», — отметил премьер-министр Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что экономическая повестка в последние годы смещается с Запада на Восток. В этих условиях нужно создавать новые транспортные системы и осваивать логистические коридоры.