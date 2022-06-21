Москва, 21 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, расширяющий перечень субъектов оказания бесплатной юридической помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня. Речь идет о юридических клиниках.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Согласно изменениям, юридическая клиника создается только в качестве структурного подразделения образовательной организации высшего образования, хотя сейчас она может создаваться также в качестве юрлица — если такое право предоставлено образовательной организации высшего образования ее учредителем.

Устанавливаются требования к студентам, которые участвуют в оказании бесплатной юридической помощи в юридической клинике: они должны отучиться не менее половины срока получения образования, установленного соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом, и не иметь академической задолженности.

Прописывается обязанность вуза в течение десяти дней зарегистрировать созданную юридическую клинику. Уведомление, направляемой в Минюст, должно содержать сведения как о самой клинике, так и о видах бесплатной юридической помощи, которые она будет оказывать, категориях граждан, которые будут иметь право на ее получение, и перечне правовых вопросов, по которым будет оказываться бесплатная юридическая помощь.