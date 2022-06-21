Москва, , 13:09 — REGNUM Правовое регулирование отношений в сфере государственного оборонного заказа будет усовершенствовано. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, такой закон Госдума приняла в третьем чтении.

Госдума

«Вносятся изменения, устанавливающие обязанность головного исполнителя и исполнителя заключать контракты по государственному оборонному заказу с учетом положений типовых условий контрактов, а также предоставляющие правительству Российской Федерации право определять типовые условия таких контрактов», — пояснил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

По его словам, нововведения будут способствовать обеспечению юридической точности контрактов и, следовательно, способствовать повышению эффектности деятельности головных исполнителей и исполнителей при выполнении государственного оборонного заказа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме рассказали, как можно поддержать высокотехнологичные проекты