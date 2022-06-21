Токио, , 13:09 — REGNUM Студия Atlus выложила в Сеть новый трейлер будущей ролевой игры Soul Hackers 2, в котором показала некоторые моменты игрового процесса. Видео было опубликовано 21 июня на портале Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

В ролике один из персонажей рассказывает зрителям о том, как в игре будут проходить бои, а также даёт инструкции по поводу захвата подземелий. Он также описывает способности персонажей и даёт советы по поводу различных продвинутых стратегий.

Напомним, релиз Soul Hackers 2 запланирован на 25 августа 2022 года. Игра, в качестве издателя которой выступает SEGA, выйдет на ПК и консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики признали, что игру KOTOR II невозможно пройти на Switch