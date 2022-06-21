Уфа, 21 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Ушел из жизни почетный житель Сибая, общественно-политический деятель Башкирии Зиннур Губайдуллович Ярмухаметов. Об этом 21 июня сообщила исполняющая обязанности главы администрации Сибая Гузель Ишемгулова на своей странице в социальной сети.

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Она сообщила, что Зиннур Ярмухаметов скончался 20 июня на 75-м году жизни.

«С такими людьми уходит целая эпоха. Его вклад в становление и развитие Сибая и республики невозможно оценить. Благодаря ему в городе было налажено производство, строились и открывались учреждения здравоохранения, образования и культуры. До выхода на заслуженный отдых Зиннур Губайдуллович возглавлял Сибайский институт Башкирского государственного университета, который стал одним из ведущих учебных заведений Башкирии», — сообщила Ишемгулова.

Она выразила соболезнование родным и близким Зиннура Губайдулловича.

Ярмухаметов Зиннур Губайдулловичродился 3 февраля 1948 года в Баймакском районе Башкирии. Окончил МГТУ Магнитогорский Государственный Технический Университет им. Г. И. Носова. До назначения директором Сибайского института с 1992 года возглавлял администрацию г. Сибай.