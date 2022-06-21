Иркутск, 21 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Иркутске в День молодежи запретят розничную продажу алкоголя. Как сообщает телеграм-канале правительства региона, запрет на его реализацию в областном центре будет действовать 26 июня 2022 года с 08:00 до 23:00 местного времени.

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Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области информирует, что продажа алкогольной продукции не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания.

Как сообщало ИА REGNUM, иркутские полицейские в день города, отмечавшийся 4–5 июня, несмотря на «сухой закон», выявили восемь фактов продажи алкоголя.