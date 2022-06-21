Курган, 21 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 21 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы пять человек, выписано по выздоровлении 53 курганца. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Всего за сутки выявлено 15 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 21 июня выявлено 104 979 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 149 человек, скончались 1439 пациентов (ни одного человека за сутки).