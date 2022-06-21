Минск, 21 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Давление на некоторые страны ЕАЭС со стороны Запада усиливается, но эффективно отвечать на такие действия можно только сообща, заявил 21 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Давление коллективного Запада на отдельные государства «пятерки» усиливается, это отражается на всех участниках союза, — сказал Мишустин в Минске, где проходит расширенное заседание Евразийского правительственного совета. — Наши экономики тесно связаны, поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща».

Глава российского правительства заявил, что в условиях усиления давления важно расширить поступательное движение в сторону евразийской интеграции. При этом основная задача — минимизировать санкционное давление на граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, экономическая повестка в последние годы смещается с Запада на Восток. В этих условиях нужно создавать новые транспортные системы и осваивать логистические коридоры, заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров 21 июня на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.