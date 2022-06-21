Екатеринбург, 21 июня, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жильцы многоквартирного дома жили без газа с января. Об этом сообщает свердловское управление ФССП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Причиной стала утечка газа. А до владельца одной из квартир управляющая компания не могла достучаться. Получать доступ в жильё, чтобы устранить неполадки, пришлось через суд.

Когда квартиру вскрыли, то владельца жилья обнаружили дома пьяным. Авария устранена. Газ в квартиры жильцов уже пущен.