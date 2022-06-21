Москва, , 13:07 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, уточняющий, кто может являться пользователем недр, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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«Необходимость принятия такого решения стала очевидной в ситуации санкционного давления», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Пользователями недр могут быть российские юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП), если иное не установлено федеральными законами. Сейчас пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности, в том числе участники простого товарищества, а также иностранные граждане и юрлица, если иное не установлено федеральными законами.

Не позднее 30 дней со дня вступления закона в силу следует начинать процесс перехода права пользования участком недр к созданному в соответствии с российским законодательством юрлицу, а иностранные юрлица должны в течение 90 дней со дня направления им уведомления создать в соответствии с законодательством России юрлицо для продолжения деятельности на предоставленном в пользование участке недр. Созданное таким образом российское юрлицо должно подать заявку на переоформление лицензии на пользование недрами.

Кроме того, органы власти регионов получают полномочие принимать решение о предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, осуществляемых юрлицами, с которыми субъектом естественной монополии в области железнодорожного транспорта заключены гражданско-правовые договоры на выполнение указанных работ.

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