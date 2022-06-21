Минск, , 13:05 — REGNUM В мире начался долгосрочный период экономической турбулентности, заявил 21 июня премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Роман Головченко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация в мире и мировой экономике принципиально изменилась… Мировая экономика вошла в новый и, видимо, долгосрочный период экономической турбулентности», — цитирует его БелТА.

По его словам, рост цен на энергоносители, сырье и товары сопровождается общемировым всплеском инфляции, которая бьет многолетние рекорды в мире.

«Практически все мировые экономические центры склонны считать, что мир входит в эпоху новой экономической рецессии», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Головченко заявил, что на фоне обострения конфликтов в мире вновь прорастают зерна нацизма.

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