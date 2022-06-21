Минск, 21 июня 2022, 13:05 — REGNUM В мире начался долгосрочный период экономической турбулентности, заявил 21 июня премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
По его словам, рост цен на энергоносители, сырье и товары сопровождается общемировым всплеском инфляции, которая бьет многолетние рекорды в мире.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Головченко заявил, что на фоне обострения конфликтов в мире вновь прорастают зерна нацизма.
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