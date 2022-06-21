Москва, , 13:05 — REGNUM Большинство жителей России (77%) одобряют инициативу введения в школьную программу курса цифровой грамотности. Об этом свидетельствует исследование Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Опасность в Интернете Santeri Viinamäki

По их мнению, такой курс полезен, он помог бы защитить подрастающее поколение от угроз в интернете и научил детей распознавать фейки, избегать насилия и агрессии в цифровой среде.

В первую очередь введение в школе курса цифровой поддерживают молодые люди 25-34 лет (83%), люди с высшим образованием (80%), предприниматели, фрилансеры и самозанятые (по 87%).

Также идею введения курса цифровой грамотности в школах поддерживают как граждане, у которых есть дети или внуки (77%), так и те, у которых детей нет (78%). Против такой идеи выступают 11% россиян.

Опрос проведён в мае 2022 года среди 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах РФ. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, к наиболее значимым угрозам детскому здоровью и благополучию в интернете жители России относят запрещённые сайты и сайты не по возрасту (12%).

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