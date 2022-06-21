Москва, , 13:07 — REGNUM В России необходимо снять ограничения на ввоз валюты и разрешить ее свободный обмен между физическими лицами. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил замруководителя фракции СРЗП в Госдуме Валерий Гартунг.

Валерий Гартунг Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

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По его словам, все понимают, что курс рубля явно завышен, но все не понимают, что с этим делать и как его опустить. Курс рубля, уверен Гартунг, должен быть где-то на докризисном уровне. Депутат рассказал о ситуациях, при которых люди снимают деньги с валютного счета по 55 рублей и тут же банк предлагает им валюту по 78 рублей.

«Если мы не можем сами завозить, если банки не могут заводить, разрешите гражданам. Пусть граждане завозят валюту. Снимите все ограничения. У нас этот спред между наличным и безналичным будет снижаться, соответственно, издержки экономики будут уменьшаться», — отметил Гартунг.

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