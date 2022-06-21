Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM Дальний автотранспортный обход Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области, получивший известность как КАД-2, планируется построить к 2027 году. Об этом 21 июня заявил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Строительство дороги

«У нас в пятилетке эти средства прописаны, поэтому мы в этом году максимально работы проведем по трассировке, утвердим и будем выходить на проектирование», — сказал Петушенко, слова которого приводит ТАСС.

Ранее глава «Автодора» сообщал, что проектирование КАД-2 в обход Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области начнется в 2025 году.

Строительство КАД-2 предполагает выделение средств из Фонда национального благосостояния. Ожидается, что проезд по трассе будет платным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что строительство КАД-2, которая будет ориентирована на движение грузовых автомобилей, и протяжённость которой составит в 210 км, обойдется примерно в 170 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Проектирование КАД-2 вокруг Петербурга начнется в 2025 году