Борзя, Забайкальский край, 21 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Забайкальская прокуратура 21 июня известила о вынесении приговора в отношении теперь уже бывшего главы сельского поселения «Ключевское» (Борзинский район), обвинённой в мошенничестве и хищении средств.

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По данным следствия и суда, глава сельского поселения с мая 2017 г. по июль 2020 г. присвоила часть поступающих по договорам аренды земельных участков денежных средств, заключенных от имени администрации с физическими лицами, в общей сумме около 130 тыс. рублей.

Кроме того, путем обмана и злоупотреблением доверия местного жителя, она завысила арендную плату за пользование земельным участком по одному из договоров, похитив тем самым около 50 тыс. рублей.

Обвиняемая по делу признала вину и полностью возместила причиненный ущерб. Преступление выявлено в ходе прокурорской проверки.

Суд признал экс-чиновницу виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и возложением обязанностей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тунгиро-Олекминском районе Забайкалья по требованию прокурора депутат совета лишен полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства.

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