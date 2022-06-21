Петропавловск-Камчатский, 21 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. На Камчатке в 2021 году удалось восстановить допандемийный уровень потока туристов в регион и побить рекорд, увеличив число приезжающих в два раза, об этом сообщил 21 июня в ходе своего ежегодного отчета перед депутатами губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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За прошлый год край посетило 250 тыс. туристов. Этому способствовало увеличение инфраструктуры гостеприимства и улучшение качества обслуживания.

«Более половины гостиниц и отелей Камчатки сегодня классифицированы в соответствии с федеральными требованиями, активно ведется классификация горнолыжных трасс, высокими наградами отмечен ряд камчатских ресторанов», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке продолжают готовиться к туристическому наплыву и увеличивают количеств мест размещения.