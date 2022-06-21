Смоленск, , 13:01 — REGNUM Крупный государственный заказ на поставку продукции для Донецкой и Луганской Народных Республик получило смоленское ООО «СМИТ-Ярцево». Об этом сообщили 21 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области.

Продукция предприятия Пресс-служба администрации Смоленской области

Предприятие, которое специализируется на производстве труб и изделий с тепловой изоляцией из пенополиуретана в гидрозащитной оболочке для прокладки новых и реконструкции действующих трубопроводов, систем отопления, сетей горячего водоснабжения, труб для нефтегазодобывающей отрасли и газопроводов, входит в перечень системообразующих для Смоленской области.

«Хочу вас поздравить с получением столь важного и крупного государственного заказа. Как губернатор разделяю с вами ответственность за то, чтобы предприятие не подвело наше государство — заказ должен быть выполнен в полном объеме, и ваша продукция, крайне востребованная на Донбассе, была поставлена в срок и помогла в восстановлении братских республик», — сказал в ходе поездки на предприятие губернатор Алексей Островский.

Представитель предприятия заверил, что заказ будет исполнен в срок, и рассказал о выполнении целого ряда других серьёзных заказов и о планируемых новых инвестициях в развитие компании.

Отметим, что продукция предприятия активно применяется в Смоленской области, в том числе на Смоленской АЭС, в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования, на международной трассе для шоссейно-кольцевых гонок «Смоленское кольцо», для энергообеспечения различных социальных объектов, жилых комплексов, микрорайонов, торговых центров.