Омск, , 13:00 — REGNUM В Омской области ночью 22 июня ожидается +11…+16 °С. Днём столбики термометров поднимутся до +18…+23 °С, местами до +28 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дождь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Днём прогнозируется южный, юго-западный ветер 9-14 м/с, в отдельных районах порывы 25 м/с. Ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные. В отдельных районах — грозы, днём крупный град.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода прогнозируется на территории Воронежской области 22 июня.

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