Кострома, , 13:14 — REGNUM На мосту через реку Кострому в Костроме случилась серьёзная авария, в результате которой пострадали два человека. Об этом со ссылкой на социальные сети сообщает корреспондент ИА REGNUM. Информацию подтвердили в ГИБДД.

Авария Телеграм-канал «Костромач»

Столкновение ГАЗели и «Лады» произошло в 12.20. По предварительной информации водитель и пассажир легкового автомобиля живы. Причина происшествия неизвестна.

Отметим, что в настоящее время на мосту завершается капитальный ремонт, из-за чего две из четырёх полос переправы закрыты. Завершить работы планируется до 30 июня текущего года.

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