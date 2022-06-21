Сеул, , 13:00 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал принять смелые меры по реформированию государственных учреждений и сокращению их растущих долгов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Данное заявление он сделал 21 июня в ходе заседания кабинета министров.

Глава государства отметил, что задолженность государственных учреждений резко выросла за последние пять лет и достигли 583 триллионов вон (~$452 млрд) по состоянию на конец 2021 года.

«Реформа государственных учреждений — это задача, которую нельзя больше откладывать», — сказал президент, сетуя на то, что государственные учреждения выросли в размерах и штате, несмотря на их долги.

Юн Сок Ёль подчеркнул, что правительство также не является исключением.

«Нам нужны серьезные структурные реформы в сфере расходов, — заявил он. — Финансы должны использоваться только там, где они необходимы, а финансовые ресурсы должны расходоваться любезно и щедро на действительно социально слабых, которые отчаянно нуждаются в государственной поддержке».

Во время заседания кабинета министров глава Южной Кореи снова забил тревогу по поводу состояния экономики и попросил каждое министерство найти способы стабилизировать средства к существованию населения и восстановить экономическую жизнеспособность.