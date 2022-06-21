Ульяновск, 21 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Ленинском районе Ульяновска в ДТП пострадали двое детей: предварительно установлено, что девочки были сбиты при выходе из трамвая. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации надзорного ведомства, ДТП произошло 20 июня возле остановки общественного транспорта «Дом Гончарова». Предварительно правоохранители установили, что водитель «Жигулей» допустил наезд на двух выходивших из трамвая девочек.

Отмечается, что юных пассажиров госпитализировали в больницы с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура проверяет исполнение законодательства в части обеспечения безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

По данным УМВД по Ульяновской области, с 13 по 19 июня в регионе задержаны 84 пьяных водителя, на 520 автовладельцев составлен административный протокол за непредоставление преимущества пешеходам. В то же время пешеходы более 540 нарушили правила дорожного движения. Кроме того, за неделю системами фотовидеофиксации выявлено более 38,2 тыс. нарушений.