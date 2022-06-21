Пермь, , 12:56 — REGNUM В ковидные отделения Пермского края за сутки, 20 июня, поступили 14 пациентов. Это вдвое больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в Прикамье достигло 371 039. За последние сутки выявили 34 случая. Новые факты заражений отмечены в 14 муниципальных образованиях, в частности, в Перми, Березниках, Чайковском, Краснокамске, Чернушинском, Верещагинском, Кунгурском, Чусовском, Соликамском Октябрьском, Очерском и Карагайском муниципальных и городских округах.

С начала пандемии оправились от болезни 361 909 пермяков. По причине COVID-19 скончались 8 836 человек. За последние сутки зафиксировано два летальных исхода.