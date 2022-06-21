Москва, 21 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Лос-Анджелесе в штате Калифорния США горят знаменитые Голливудские холмы. Пожарные пока не могут полностью справиться с пожаром, который возник 20 июня утром, сообщается на сайте the-sun.

Thomas Wolf Голливуд

Огонь распространился рядом со студией Universal. Более 70 пожарных и четыре вертолета продолжают сбрасывать воду на очаги возгорания.

По данным на 21 июня, пожар локализован на площади чуть более 4 тыс. кв. метров. По словам пожарных, ни одному дому не угрожает опасность. О пострадавших не сообщается.

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