Салехард, , 12:56 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 21 июня за сутки госпитализировали пятерых человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперштаба, всего госпитализировано с коронавирусом 39 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО девять человек. Заразились коронавирусом семь человек — на одного больше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявили одного человека с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 21 июня зарегистрировано 137 220 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 870 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).

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