Красногорск, , 12:55 — REGNUM На трассе М-10 «Россия» в Московской области произошло столкновение семи автомобилей, в результате чего один человек пострадал. Об этом 21 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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«Около 09:30 на 105-м км автодороги М-10 «Россия» произошло попутное столкновение семи транспортных средств, в результате один человек пострадал», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Также указывается, что в данный момент на месте ДТП работают правоохранители, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее женщина, находившаяся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, наехала на коляску с младенцем в Калининском районе Санкт-Петербурга.