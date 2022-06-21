Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM Санкт-Петербург на ПМЭФ-2022 подписал 46 соглашений на общую сумму более чем 503,6 млрд рублей. «Из них 101 млрд рублей — чисто промышленные соглашения», — сообщил 21 июня журналистам председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик, передает корреспондент ИА REGNUM.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

Наиболее крупными стали соглашения с «ОДК-Климов» на 22 млрд рублей — по расширению производства вертолетных двигателей в Петербурге, и с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) с объемом инвестиций не менее 20 млрд рублей по развитию Центра серийного машиностроения и логистики ОСК.

Также власти Петербурга отметили соглашения с «Трансмашхолдингом» (инвестиции не менее 3 млрд рублей) о выпуске современного электрического транспорта и соглашение с НПФ завод «Измерон» (не менее 2 млрд рублей), который наладит в Петербурге производство нефтегазового оборудования в рамках импортозамещения.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников отметил, что приоритетами для города на ПМЭФ-2022 стали инвестиционные соглашения в машиностроении, фармацевтической промышленности, пищевой промышленности, бытовой химии, а также развитие науки и образования.

Кроме того, по словам Корабельникова, заключены соглашения о намерениях без конкретных цифр, «но с большой сутевой составляющей», и они также внесут свой вклад в развитие экономического потенциала города.

Также вице-губернатор особо отметил соглашение с компанией «ВКонтакте». Оно предусматривает развитие и внедрение в Санкт-Петербурге передовых практик и технологий мирового уровня. Технологии и инструменты VK помогут повысить эффективность работы органов власти.

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