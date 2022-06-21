Калининград, 21 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Ответ России на враждебное решение Литвы будет дан в ближайшее время, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Патрушев Николай

Он заявил, что в ближайшее время Россия отреагирует на транспортную блокаду Калининградской области со стороны Литвы. Патрушев отметил, что ответ будет серьёзным и чувствительным для жителей Литвы.

Секретарь Совбеза назвал решение Литвы враждебным, отметив, что нельзя доверять даже письменным заявлениям Запада.