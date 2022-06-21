Донецк, 21 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Города Горловка и Ясиноватая, а также населённые пункты Минеральное, Байрак и Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 21 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что в 11:25 (совпадает с мск) со стороны украинских нацистов была обстрелян Горловка, по которой выпустили шесть мин калибра 120 мм.

Также в 11:29 ВСУ обстреляли Минеральное и Гольмовский, по которым было выпущено три и 13 снарядов калибра 122 мм соответственно. Затем в 11:50 киевские боевики произвели обстрел Минерального и Ясиноватой, выпустив по ним шесть и четыре мины калибра 120 мм.

Кроме того, в 12:00 вооружённые украинские формирования выпустили по Горловке шесть снарядов калибра 122 мм, а в 12:10 ВСУ обстреляли Гольмовский и Ясиноватую, выпустив по ним пять и десять снарядов калибра 122 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США сделали ставку на военно-политическое противостояние с Россией, отведя в нём основную роль Украине.