Токио, 21 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Издательская компания Nexon и студии Neople, Arc System Works и Eighting, занимающиеся разработкой экшн-игры DNF Duel, выложили в Сеть её вступительный ролик. Видео было опубликовано 21 июня на портале Gematsu.

Скриншот с YouTube DNF DUEL

В ролике зрители могут видеть персонажей из игр франшизы Dungeon Fighter, на основе которой создаётся игра. Разработчики напомнили, что в ней будут онлайн-режим, однопользовательский режим, а также режим практики. DNF Duel будет озвучена на английский, корейский, японский и китайский языки.

Для справки: релиз DNF Duel запланирован на 28 июня 2022 года. Ранее авторы игры в жанре файтинга (упор в игре сделан на рукопашных поединках) выпустили трейлер, в котором показали её одиночные режимы.