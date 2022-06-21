Рабат, , 12:59 — REGNUM Министерство энергетики Марокко впервые в истории приняло участие в торгах на закупку партии природного газа. Об этом, как передает Hespress, заявила 21 июня глава ведомства Лейла Бенали в ходе выступления в Палате представителей (нижняя палата парламента) Марокко.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Бенали, несмотря на сложные глобальные обстоятельства власти Марокко получили десятки предложений от международных компаний, так что первый контракт на поставку будет заключен уже на этой неделе.

Решение о закупках газа на мировом рынке было принято через восемь месяцев после того, как Алжир прекратил транзит природного газа через территорию Марокко в Европу.

Ранее власти Марокко осуществляли реверсные закупки алжирского газа в Испании.