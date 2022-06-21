Калининград, 21 июня, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Борьба с Россией стала основным мотивом, определяющим действия СШИ и их союзников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на проходящем в Калининграде совещании по актуальным вопросам национальной безопасности на Северо-Западе России.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

На совещании Патрушев предложил рассмотреть ход реализации Основ государственной пограничной политики России в регионах Северо-Западного федерального округа.

«Актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с наблюдаемым усилением военного и разведывательного присутствия НАТО у российских границ на северо-западном направлении формируются угрозы национальной безопасности в пограничном пространстве РФ. Можно сказать, что противодействие России стало основным фактором, определяющим политику США и их союзников», — подчеркнул Патрушев.

Он также добавил, что западные страны на протяжении многих лет не принимает во внимание предложения России по урегулированию ключевых вопросов.