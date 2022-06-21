Нью-Йорк, США, , 15:15 — REGNUM Твёрдая европейская позиция касательно отказа покупки российской нефти начинает «исчезать». Litasco поставляет российскую нефть на принадлежащий «Лукойлу» нефтеперерабатывающий завод в Италии, сообщает агентство Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

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Согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, на прошлой неделе нефтеперерабатывающие заводы континента забирали 1,84 миллиона баррелей сырой нефти из России в день. Это трёхнедельный рост, и потоки из России в Европу, включая Турцию, достигли максимума почти за два месяца.

События показывают, что те компании и страны, которые не хотели покупать российскую нефть, уже отступили, предоставив рынок другим, которым это выгоднее.

Американские аналитики утверждают, что причиной тому является доставка российской нефти на принадлежащие России нефтеперерабатывающие заводы в регионе, в частности на завод «Лукойла» ISAB на итальянском острове Сицилия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее западные страны ввели санкции в отношении российских нефтедобывающих компаний.